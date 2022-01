Plus belle la vie : ce soir, Bastien à nouveau interrogé (résumé + vidéo épisode 4459 PBLV du 20 janvier 2022)

5 ( 1 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4459 du jeudi 20 janvier 2022 – Après la mort de Talbot, Bastien est à nouveau interrogé par la police ce soir dans « Plus belle la vie ». En effet, Jean-Paul lui met encore une fois la pression pour tenter de le faire avouer… Mais Bastien est finalement relâché.







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Elodie de retour, la mère de Raphaël embauchée par les Nebout (infos PBLV)







Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4459

Bastien et Luna sont sous le choc, Talbot est mort sous leurs yeux. Bastien appelle la police mais Boher ne relâche pas la pression et ne croit pas en sa version. Il embarque Bastien et Luna au commissariat. Pendant ce temps Mirta prend soin d’Hugo et Sunalee et tente les rassurer. Au commissariat, les résultats de la balistique innocentent Bastien. Le coup a été tiré par un professionnel. La version de Bastien était donc la bonne…



Mouss manœuvre habilement pour réorganiser un rendez-vous entre Krauss et Karine Langlois en flattant leurs égos. Ils acceptent de se revoir et Mouss souffle une solution à Krauss, qui la propose à son tour Karine. Problème résolu. De plus, Mouss réussit à trouver les mots avec Lola pour qu’elle se présente en tant que déléguée.

Roland est très satisfait de la réussite de son plan. La famille trouve un rythme de croisière…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4459 du 20 janvier

