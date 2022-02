« Apprendre à t’aimer » en mode rediffusion ce soir sur M6 (mardi 15 février 2022)

5 ( 5 )

« Apprendre à t’aimer » est un téléfilm en deux parties porté par Ary ABITTAN et Julie DE BONA. Et il sera rediffusé ce soir dès 21h10 ou sur 6Play pour le replay. Il a été diffusé une première fois et avec succès en septembre 2020.







« Apprendre à t’aimer » : histoire, résumé

Les rêves de Franck et Cécile sont bousculés par la naissance de leur petite fille trisomique. Cécile accepte vite la nouvelle et décide de faire face, tant bien que mal… pour sa fille. Mais pour Franck, entraîneur de jeunes espoirs du judo, c’est un choc : jamais il ne s’était imaginé son enfant ainsi. Il va devoir apprendre à accepter sa nouvelle vie… et à devenir père. Cécile et Franck parviendront-ils à surmonter cette épreuve ensemble ?

Casting : acteurs, et personnages

Ary ABITTAN (Franck)

Julie DE BONA (Cécile)

Youssef HAJDI (Zack)

Annie GREGORIO (Marilou)

Marie VINCENT (Mathilde)

Julie-Anne ROTH (Karine)

Guillaume DUHESME (Laurent)

Yona KERVERNE (Zoé)

Nouveau succès d’audience ?

Lors de sa première diffusion ce téléfilm avait rencontré un beau succès réunissant 3.79 millions de téléspectateurs en moyenne soit 17.2% de l’ensemble du public. M6 était leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec une part de marché 28.9%. Qu’en sera t-il ce soir ?



