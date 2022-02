« L’âge de glace » à voir ou à revoir ce soir sur W9 (rediffusion)

4.8 ( 5 )

« L’âge de glace », un film d’animation pour toute la famille à voir ou à revoir ce soir, mardi 15 février 2022, dès 21H05 sur W9. Streaming possible sur 6PLAY/W9 et sa fonction direct. Un film d’animation réalisé par Chris WEDGE et Carlos SALDANHA.







« L’âge de glace » : l’histoire

Vingt mille ans avant notre ère, lorsque Scrat, un rongeur obstiné, fend la banquise et déclenche un nouvel Age de Glace, une vaste cohorte de mammifères s’assemble et commence à émigrer vers le sud. Manny, un mammouth solitaire qui n’en fait qu’à sa tête, choisit d’aller vers le nord et se voit bientôt rejoint par Sid, un petit paresseux volubile en quête de protecteur. Ce dernier l’oblige bientôt à recueillir un bébé humain, Roshan, que sa mère leur a confié avant de mourir, et à ramener celui-ci à son père, chasseur nomade parti vers le nord. Sur leur chemin, les deux compères devront protéger Roshan de Diego, un tigre aux dents de sabre chargé par son chef Soto de capturer le bébé.

Avec les voix françaises de…

Gérard LANVIN (Voix de Manfred)

Elie SEMOUN (Voix de Sid)

Vincent CASSEL (Voix de Diego)

La bande-annonce

(Re)découvrez la bande-annonce de ce film sorti en salles en 2002…



