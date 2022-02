4.3 ( 6 )

Audiences TV prime 19 février 2022 : « The Voice » toujours loin devant. Deuxième semaine pour la nouvelle saison de « The Voice » sur TF1. Et nouvelle performance d’audience d’autant que 3 zones étaient en vacances hier soir. Mais 4.80 millions de fans ont tout de même répondu à l’appel de cette nouvelle soirée d’auditions à l’aveugle, soit 23.5 % du public présent devant son poste de télévision.







Publicité











Publicité





Notez de grosses performances sur cibles avec 36% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, 45% sur les 4-14 ans ou bien encore 39% sur les 15-34 ans.

#Audiences @TF1 Très large leader, le succès d'audience continue pour #TheVoice2022 📌4,8M Tvsp Et en moyenne :

✅36% PDA FRDA-50A

✅39% PDA 15-24A

✅39% PDA 15-34A

✅32% PDA 25-49A

✅45% PDA 4-14A RDV Samedi pro sur @TF1 avec @nikosaliagas

⏯️Replay sur @MYTF1 pic.twitter.com/fWtoZSXlF0 — TF1 Pro (@TF1Pro) February 20, 2022



Publicité





Audiences TV prime 19 février 2022 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 avec « Police de caractères » dont l’épisode en rediffusion « Post Mortem » a pu compter sur 3.30 millions de fidèles soit 16.5% des téléspectateurs.

France 2 complète le podium avec le prime 100% fous rires de l’émission « Les enfants de la télé ». Laurent Ruquier et ses invités ont amusé 1.81 million de personnes, soit 9.7% des téléspectateurs.

France 5 suit avec mon magazine « Echappées Belles ». Hier soir direction l’Arizona devant 1.23 million inconditionnels de la mythique route 66 (pda 6,1%).

Flop pour M6 avec le final de la saison 2 de « 9-1-1 : Lone Star ». A. peine 1.10 million de téléspectateurs pour les deux premiers épisodes de la soirée, soit seulement 5.5% de ceux qui étaient en train de regarder la télévision hier soir.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note