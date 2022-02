EXCLU Plus belle la vie : Patrick tombe, le père de Raphaël débarque, Rochat drogué (infos PBLV)

5 ( 4 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 11 mars 2022 Alors que le week-end s’achève et comme tous les dimanches soirs, il est temps pour les fans du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » de découvrir ce qui les attend dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Patrick est dans de sales draps !

Rayan menace de s’en prendre à Raphael si Patrick ne tue pas Kenji, qui n’est autre que le père de Raphaël ! Patrick est obligé d’avouer à Manon qu’il n’a pas tué Kenji. Babeth est soulagée. Patrick demande à Manon de lui en dire plus sur le père de son enfant : Kenji. Manon raconte à Patrick que Rayan avait enfermé Kenji dans une cave et qu’il était dans un sale état. Comme Manon n’en pouvait plus de toute cette violence, elle a libéré et accueilli Kenji chez elle. Elle s’est occupée de lui et la soigné. Un jour ils se sont embrassés et ont couché ensemble…



Patrick est appelé au commissariat, Anh Hao l’a balancé pour le go fast. Patrick nie tout en bloc mais tout joue contre lui. Au squat de Rayan, Patrick et Boher prennent Rayan en flagrant délits avec la drogue du go fast. Ils l’arrêtent mais Rayan balance Patrick qui va devoir assumer les conséquences de ses actes…

Pendant ce temps là, Manon retrouve Kendji et lui présente son fils. Il est ému et Manon se sent plus forte avec le père de Raphaël à ses côtés. Elle réussit à l’entretien avec Mme Lafarge de l’ASE et va donc récupérer Rémi ! Babeth est envahie par l’émotion.

De son côté, Rochat est plus isolé que jamais. Il ne va plus travailler, Malika le drogue et il reste au lit… Elle prétexte qu’il est malade, touché par un virus dont il n’arrive pas à se débarrasser. Et Malika se charge de faire venir de nouveaux colocs : Vidal et Emilie. Elle fait partir Nathan et Sabrina et en profite pour augmenter les loyers…

Quant à Théo, il fait n’importe quoi et entraine Noé avec lui… Il lui offre un scooter et l’emmène en boite de nuit !

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 21 février sur France 3

Au réveil, Patrick et Babeth s’aperçoivent que Raphael n’est plus là. L’angoisse monte et l’hypothèse de l’enlèvement devient de plus en plus probable. Ils pensent automatiquement à Manon. Patrick va remuer ciel et terre pour retrouver son fils. Rayan et Anh Hao sont chez Manon, elle a déserté son appartement avec le fric. Rayan se venge et met l’appart sens dessus-dessous. Patrick arrive avec Eric devant l’immeuble de Manon et croisent Rayan…

C’est le jour du PACS. Rochat commence à stresser alors Sabrina le rassure : Rochat et Malika sont des âmes sœurs. Malika arrive en retard à la mairie mais Léa parvient à célébrer leur union. La petite bande arrive à la coloc pour célébrer ce PACS. Pendant la fête, Nathan surprend Malika faire quelque chose d’étrange…

Elsa contacte Karim pour une banalité, il faut fermer leur compte bancaire commun. Ophélie convainc Karim de revoir Elsa afin qu’elle réponde à ses questions…

