« The Voice » du 19 février 2022 : ce soir, Daniel Defilipi va faire pleurer les coachs !

« The Voice » du 19 février 2022. Ce soir suite de la nouvelle saison de « The Voice ». Deuxième soirée d’auditions à l’aveugle dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1 avec Nikos Aliagas et nos 4 coachs : Amel Bent, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine.







« The Voice » du 19 février 2022 : Daniel Defilipi va faire pleurer les coachs

Et ce soir, grand moment d’émotion en perspective avec un certain Daniel Defilipi. À 66 ans, il va faire pleurer les coachs, et plus particulièrement Florent Pagny, en interprétant « Tu es là », un titre bouleversant écrit tout spécialement en hommage à sa femme disparue.

Une déclaration d’amour qui n’a pas fini de faire parler d’elle, et pour cause. Vendredi soir, elle affichait plus de 8 millions de vue sur les réseaux sociaux. Vous ne l’avez pas encore vue ? Découvrez-là maintenant…

« The Voice » : composition des équipes

Équipe d’Amel Bent : Nabila.

Équipe de Vianney : Axel, Louise et Gaben

Équipe de Marc Lavoine : Maestrina.

Équipe de Florent Pagny : Sonia, Lou, Nour et Nathalie

Équipe de Nolwenn (la coach secrète) : Jean

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière, retour gagnant pour « The Voice » avec 5.22 millions de téléspectateurs soit 24.3% du public présent devant son poste de télévision. Et de très grosses performances sur cibles, notamment le public jeune et féminin avec jusqu’à 41% de part de marché sur les 15-24 ans.

#Audiences Large Leader et en hausse vs. dernière édition pour #TheVoice2022 (Sept-21) 📌 5,2M Tvsp Et en moyenne :

✅ 39% PDA FRDA-50A

✅ 39% PDA 15-24A

✅ 41% PDA 15-34A

Qu’en sera t-il cette semaine ? En attendant, « The Voice » ça continue ce soir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.

