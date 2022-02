« Nanny McPhee » avec Emma THOMPSON et Colin FIRTH : ce soir sur M6 (mardi 22 février 2022)

4.8 ( 6 )

« Nanny McPhee » de Kirk JONES est en mode rediffusion ce soir sur M6 à partir de 21h10. Au casting Emma THOMPSON, Angela LANSBURY ou bien encore Colin FIRTH. Un film pour toute la famille qui devrait ravir petits et grands.







« Nanny McPhee » : l’histoire

Depuis la disparition de son épouse, Monsieur Brown a bien du mal avec ses sept enfants. De l’aîné à la petite dernière, tous font de la maisonnée un véritable enfer. Entre son travail qui l’accapare et cette horrible Tante Adélaïde qui le menace de lui retirer son indispensable aide financière s’il ne se remarie pas dans les plus brefs délais, Brown en est réduit à espérer un miracle. Et il va voir débarquer Nanny McPhee… Aussi effrayante qu’énigmatique, ce petit bout de femme est là pour remettre tout le monde au pas, mais les enfants ne sont pas décidés à se laisser faire ! Lorsque Tante Adélaïde décide d’arracher une des filles du foyer, les enfants et Nanny McPhee vont devoir s’unir…

Interprètes et personnages : casting

Emma THOMPSON (Nanny McPhee)

Angela LANSBURY (Tante Adelaïde)

Colin FIRTH (Monsieur Brown)

Imelda STAUNTON (Mademoiselle Blatherwick)

Kelly MACDONALD (Évangeline)

Celia IMRIE (Mademoiselle Quickly)

Thomas BRODIE-SANGSTER (Simon Brown)

Rediffusion

Si vous optez pour une autre chaîne, rattrapage possible le jeudi 3 mars 2O22 à 14 heures, toujours sur M6 ou en streaming sur 6PLAY.

