Demain nous appartient du 24 février : Benjamin s’explique face à Victoire (résumé + vidéo épisode 1129 en avance)

Demain nous appartient du 24 février 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1129 de DNA – Benjamin est contraint de s’expliquer face à Victoire ce soir dans « Demain nous appartient ». Il reconnait avoir hébergé Emma chez lui mais affirme que c’était juste pour l’aider… Victoire est septique tandis que Soraya s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1129



Benjamin révèle enfin son secret à Victoire. Il est venu en aide à Emma alors qu’elle voulait fuir ses parents. Il l’a hébergé et l’a aidé à fuguer pour la protéger. Victoire cherche à comprendre…

Et alors que Victoire ne donne plus de nouvelles, georges et Lionel semblent s’accorder sur l’identité du kidnappeur d’Emma. Les tensions semblent s’apaiser entre Vanessa et Tristan. Alex a trouvé le moyen de réunir sa famille.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1129 du 24 février 2022

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

