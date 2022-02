« The Voice 2022 » vidéo : découvrez une première voix… (vidéo)

5 ( 3 )

« The Voice 2022 » vidéo. C’est samedi prochain, 12 février 2022, que sera lancé la nouvelle saison du télé-crochet évènement de TF1 « The Voice ». Et cette année encore nous retrouverons avec beaucoup de plaisir le quatuor de coachs : Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine.







« The Voice 2022 » vidéo

Et comme à chaque saison, cela va débuter avec les fameuses et tant attendues auditions à l’aveugle ! Lors de cette 1ère étape, les coachs ont toujours la possibilité de bloquer un autre coach et ainsi l’empêcher de recruter un talent. Et cette saison, le bouton « block » peut être utilisé à 2 reprises par coach.

Aujourd’hui nous vous proposons de découvrir ou plutôt d’écouter une première voix fort prometteuse. Et vu les premières réactions de nos 4 coachs, difficile d’imaginer qu’ils ne se soient pas retournés sur cette voix quelque peu envoutante. Nous vous proposons de la découvrir maintenant…

« The Voice 2022 » revient ce samedi soir sur TF1 à partir de 21h10 ou en replay sur MYTF1 pour de nouvelles et très belles performances vocales comme seul ce programme peut nous offrir. Aux côtés de nos 4 coachs, l’irremplaçable Nikos Aliagas. Êtes-vous prêts à être le témoin d’une saison de « THE VOICE » qui ne ressemblera à aucune autre ?

