Ici tout commence du 14 février : Noémie va partir (résumé + vidéo épisode 335)

5 ( 4 )

Ici tout commence du 14 février, résumé et vidéo de l’épisode 335 – Alors qu’en cuisine on parle encore de l’abattoir ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence », Noémie est sur le départ ! La jeune femme reçoit une proposition surprenante et pourrait bien partir loin…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Noémie s’en va, Stella de retour, Solal blessé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 14 au 18 février)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 335



Publicité





Les élèves de l’Institut font une découverte sanglante dans les cuisines… Une multitude de morceaux de viande trône sur les plans de travail en dénonçant les violences que subissent les animaux de l’abattoir ! Pendant ce temps là, Noémie reçoit un appel important : elle a un acheteur pour revendre la Table des Rivière et pense à partir…

En cuisine, une sanglante découverte pousse Clotilde à revoir ses engagements. Pendant ce temps, le coaching d’Enzo met la santé de Mehdi en danger. Après une proposition alléchante, Noémie envisage de tirer sa révérence.

Ici tout commence – extrait vidéo du 14 février

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note