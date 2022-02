Ici tout commence spoilers : Noémie s’en va, Stella de retour, Solal blessé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 14 au 18 février)

4.6 ( 11 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 14 au 18 février 2022 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votr série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisqu’on vous dévoile ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par les actions des élèves contre l’abattoir et la viande utilisée à l’institut !







En effet, le Double A va être victime de sabotages tandis que les végétariens préparent une action choc. Et Solal est blessé par la relation entre Ambre et Tom. Il réalise que le polyamour ne lui convient plus et demande à Ambre de faire son choix !

Mardi, tous les couples de l’institut fête la Saint Valentin. Laetitia dévoile ses talents de chanteuse devant Guillaume tandis que Clotilde prend du plaisir avec Joachim. C’est aussi l’heure du grand saut pour Mehdi mais il n’est pas au bout de ses surprises !



Quant à Noémie, elle décide de vendre « La table des Rivière » pour partir loin. Et c’est à ce moment là que sa soeur, Stella, fait son retour.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 14 au 18 février 2022

Lundi 14 février (épisode 335) : En cuisine, une sanglante découverte pousse Clotilde à revoir ses engagements. Pendant ce temps, le coaching d’Enzo met la santé de Mehdi en danger. Après une proposition alléchante, Noémie envisage de tirer sa révérence.

Mardi 15 février (épisode 336) : Irrités par un nouveau refus, les végétariens préparent une action choc. Au cours d’une soirée romantique, Laetitia dévoile un de ses talents. C’est le jour du grand saut pour Mehdi.

Mercredi 16 février (épisode 337) : Au Double A, une tentative de sabotage met à mal le service du jour. Une nouvelle venue vient s’immiscer dans la vie amoureuse d’Ambre. Aux marais salants, Stella fait son grand retour.

Jeudi 17 février (épisode 338) : A l’institut, le responsable des sabotages est sur le point d’être démasqué… Déterminé, Solal pose un ultimatum à Ambre. Pendant ce temps, de grands changements se profilent à La table des Rivière.

Vendredi 18 février (épisode 339) : En plein dilemme, Anaïs doit retrouver l’équilibre entre ses convictions et sa relation amoureuse. De leur côté, Kelly et Lionel surprennent un couple en pleine action. Inquiète pour son avenir, Marta fait une importante proposition à Théo.

