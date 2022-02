Pékin Express : quel binôme a été éliminé de l’épisode 3 ?

5 ( 3 )

C’est hier soir que M6 diffusait l’épisode 3 de « Pékin Express : sur les terres de l’aigle royal », présenté par Stéphane Rotenberg. Et alors que les binômes découvraient l’Ouzbékistan, la difficulté est montée d’un cran.







Au programme notamment, un trek de 3kms avec un tapis qui a mis les nerfs des binômes à rude épreuve, et le retour du drapeau noir.







Et c’est finalement le binôme d’inconnus formé par Etienne et Vanessa qui a été éliminé. Mais non pas parce qu’ils ont fini derniers ou qu’ils ont raté le duel final ! En effet, s’ils ont quitté l’aventure, c’est parce qu’Etienne a pris la décision d’abandonner.

Vanessa, en larmes, était particulièrement déçue de sa décision et n’a pas hésité à dire que c’était lâche.



Si vous avez manqué l’épisode 3 de cette saison de Pékin Express, sachez qu’il est disponible en replay sur 6play ici.

