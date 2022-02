Audiences TV prime 24 février 2022 : « Léo Matteï » leader en baisse devant l’émission spéciale « Guerre en Ukraine » de France 2

5 ( 3 )

Audiences TV prime 24 février 2022. Hier soir nouvelle victoire de la série de TF1 « Léo Matteï » mais avec des performances à la baisse. Ainsi 4.28 millions d’habitués ont répondu à l’appel de Jean-Luc Reichmann et de sa brigade, soit 20.7% du public présent devant son poste de télévision.







Audiences TV prime 24 février 2022 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 et sa soirée spéciale « Guerre en Ukraine » qui a suscité l’intérêt et l’inquiétude de 2.89 millions de Français soit 13.6% des téléspectateurs.

France 3 suit complète le podium avec la rediffusion du film « Le crime est notre affaire » emmené par Catherine Frot et André Dussolier. Verdict : 2.51 millions de téléspectateurs pour 12.1% de part de marché.

M6 suit avec son jeu d’aventures « Pékin express ». Hier soir l’élimination d’un binôme (voir ICI) a réuni 2.39 millions de fidèles pour 12.2% de part d’audience moyenne. Notez une place de leader sur cibles avec notamment 25% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 33% sur les 15-34 ans.



TMC complète le top 5 avec une énième rediffusion du film « Taxi » vu ou revu par 888.000 personnes (pda 4.3%)

