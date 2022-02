Plus belle la vie : ce soir, Elodie annonce son départ (résumé + vidéo épisode 4467 PBLV du 1er février 2022)

5 ( 1 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4467 du mardi 1er février 2022 – Grand moment d’émotion en vue ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Elodie annonce son départ à ses enfants, qui ont bien du mal à encaisser la nouvelle… Et Hugo annonce qu’il a décidé de partir avec elle !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4467

Elodie se sacrifie pour protéger ses enfants du danger car elle reste une cible pour les amis de Carillo. Elle compte sur Luna pour bien s’occuper de ses enfants. Luna est bouleversée et a eu peur que le couple Elodie/Bastien se reforme. Elodie ne sait pas où elle va trouver le courage d’annoncer son départ à ses enfants. Sunalee a tout entendu et est en larmes. Elle annonce à sa sœur et ses frères la terrible nouvelle et balance en pleine figure à Hugo que tout est de sa faute…



Jeanne propose à Babeth les services de sa petite cousine comme fille au pair. Manon entend cette conversation et se crispe. Babeth qui cuisinait, s’absente pour chercher un ingrédient au Marci et laisse Manon avec Raphael. Cette dernière a un plan pour se rendre indispensable aux yeux de Babeth et Patrick…

Karim, qui est plus complice avec Ophélie, entre dans une compétition avec Bilal pour savoir qui répond le mieux aux questions. De son côté, Revel met en garde Abdel…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4467 du 1er février

