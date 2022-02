Plus belle la vie : ce soir, Patrick repousse Manon (résumé + vidéo épisode 4475 PBLV du 11 février 2022)

5 ( 4 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4475 du vendredi 11 février 2022 – Patrick doit repousser Manon ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, Manon l’embrasse et Patrick la repousse et la recadre. Manon prend la fuite, Patrick culpabilise et se confie à Babeth…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Raphaël disparait, Babeth et Patrick apprennent la vérité (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4475

Patrick repousse Manon et la jeune fille prend la fuite. Il parle à Babeth du baiser et s’en veut. Il a tellement voulu l’aider qu’il a peut-être été ambiguë. Patrick essaie de joindre Manon mais elle ne répond pas. Cette dernière est persuadée d’être virée et donc d’avoir anéanti ses derniers espoirs d’être avec Raphael. Manon échappe une fois de plus aux représailles de Rayan qui vient déposer des liasses de billets chez elle…



Publicité





Passé la surprise, les colocs veulent organiser la soirée pour fêter le PACS de Rochat et Malika. Chaque coloc réfléchit à ce qui peut faire plaisir à Rochat. Ce dernier demande à Mouss et Nathan d’être leur « témoin ». Malika n’a pas de famille alors Sabrina lui propose d’être sa demoiselle d’honneur…

Karim veut tenter sa chance auprès d’Ophélie ce qui ne dérange pas Abdel. Bilal, quant à lui, continue de faire croire à ses amis qu’il est en couple avec Ophélie…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4475 du 11 février

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note