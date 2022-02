Plus belle la vie en avance : les Nebout ont un plan pour récupérer leur bébé (vidéo PBLV épisode n°4483)

5 ( 1 )

Les Nebout vont finalement avoir un plan pour récupérer leur fils sans s’éloigner de Raphaël la semaine prochaine dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de mercredi prochain, Babeth et Patrick vont expliquer à Manon leur idée d’habiter tous ensemble comme une grande famille et élever leurs bébés…







Publicité





Ils veulent que Manon se rétracte auprès de l’ASE pour récupérer Rémi et qu’elle vienne ensuite s’installer chez eux.

A lire aussi :Clap de fin pour « Plus belle la vie », la série de France 3 va s’arrêter ! en cliquant ICI







Publicité





Patrick retire la plainte contre Manon et demande à Revel de libérer la jeune fille. Manon n’en revient pas d’avoir une seconde chance, mais elle se demande ce que Patrick voudra en échange… Babeth et Patrick viennent récupérer Manon à sa sortie de prison. Ils vont la protéger et elle s’installe chez eux désormais. Patrick explique le plan à Manon : elle doit se rétracter pour récupérer Rémi à l’ASE.



Publicité





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4483 du 23 février 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 11 mars 2022 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note