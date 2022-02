Clap de fin pour « Plus belle la vie », la série de France 3 va s’arrêter !

4 ( 8 )

Coup de tonnerre pour les fans du feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie » ! Après près de 18 ans à l’antenne, la chaîne aurait décidé d’arrêter sa série, selon les informations du Figaro.







« Plus belle la vie » devrait ainsi disparaitre de France 3 à la fin de la saison, c’est à dire à la fin de l’été.







En cause, les audiences du feuilleton marseillais, qui s’essoufflent au fil des années. La saison actuelle, lancée en septembre dernier, captive en moyenne 2,6 millions de téléspectateurs chaque soir.

Il faut dire que depuis quelques années, « Plus belle la vie » subit la concurrence des autres séries quotidiennes, diffusées sur TF1 et France 2 (« Ici tout commence », « Demain nous appartient », et « Un si grand soleil »).



Notons que France Télévision n’a pour l’heure pas confirmé l’information.

