« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 11 mars 2022

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 11 mars 2022 – En ce début de week-end et comme chaque samedi, si vous fan du feuilleton de France 3 « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 7 au vendredi 11 mars 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans trois semaines, on peut vous dire que Patrick et Babeth sont toujours aux côtés de Manon. Ils prennent tous les risques et sont clairement menacés…

La coloc est en pleine implosion, tout le monde s’en va et Rochat est toujours autant aveuglé. Quant à Baptiste, il doit affronter le choc d’un premier mort lors d’une intervention.



Et un habitant fait son grand retour : Théo.

Lundi 7 mars 2022, épisode 4491 : Alors que Patrick semble résolu à tuer Kenji et Mouss à quitter la coloc, Baptiste est confronté à son premier mort.

Mardi 8 mars 2022, épisode 4492 : Tandis que Patrick et Manon sont sur les traces de Kenji, le retour de Théo bouscule tout le monde. Quant à Baptiste, assurera-t-il au concours pour devenir pompier professionnel ?

Mercredi 9 mars 2022, épisode 4493 : Alors que les Nebout vivent désormais la peur au ventre et que Manon perd tout espoir d’avenir heureux, les colocs emploient les grands moyens. Franck, de son côté, a de plus en plus de doutes sur Théo et son travail.

Jeudi 10 mars 2022, épisode 4494 : Tandis que Kenji redonne de l’espoir à Manon qui, du coup, en redonne à Patrick, le départ de Nathan et Sabrina semble inéluctable. Baptiste, quant à lui, deviendra-t-il pompier professionnel ?

Vendredi 11 mars 2022, épisode 4495 Alors que les Nebout sont enfin libérés d’une menace, les soupçons de Franck sur Théo se confirment. Pendant ce temps, l’état de Rochat empire et une nouvelle coloc se forme.

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de PBLV :

du 14 au 18 février 2022 en cliquant ICI

du 21 au 25 février 2022 en cliquant ICI

du 28 février au 4 mars 2022 en cliquant ICI

