Plus belle la vie en avance : Raphaël a disparu ! (vidéo PBLV épisode n°4476)

Enorme inquiétude à venir pour Patrick et Babeth la semaine prochaine dans votre série marseillaise Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de lundi prochain, le petit Raphaël a disparu !







Il n’est plus à l’appartement et Manon est injoignable…

Au réveil, Patrick et Babeth s’aperçoivent que Raphael n’est plus là. L’angoisse monte et l’hypothèse de l’enlèvement devient de plus en plus probable. Ils pensent automatiquement à Manon.



Patrick va remuer ciel et terre pour retrouver son fils. Rayan et Anh Hao sont chez Manon, elle a déserté son appartement avec le fric. Rayan se venge et met l’appart sens dessus-dessous. Patrick arrive avec Eric devant l’immeuble de Manon et croisent Rayan…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4476 du 14 février 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

