« S.W.A.T. » du 8 février 2022 : ce soir sur TF1, deux épisodes inédits de la saison 4

« S.W.A.T. » du 8 février 2022. Suite de la 4ème saison inédite de votre série « S.W.A.T. » ce soir dès 21h10 sur TF1 et en replay durant 7 jours sur MYTF1. En ce mardi soir découvrez les épisodes « Le bon, les brutes et le truand » et « Duel au sommet ».







« S.W.A.T. » du 8 février 2022 : deux épisodes inédits ce soir

« Le bon, les brutes et le truand » : Alors qu’il s’est exilé au Mexique pour faire le point sur son avenir, Hondo doit revêtir son costume de héros pour venir en aide à une mère et sa fille menacées par un mafieux local. Il n’aspirait qu’au calme et à la tranquillité, mais il va déclencher une tempête…

« Duel au sommet » : Toujours au Mexique, Hondo comprend que la police locale ne fera rien pour défendre Delfina, kidnappée par Arthur Novak. Celui-ci veut se venger et engage une équipe de mercenaires pour traquer Hondo. En l’absence de Hondo au S.W.A.T., Hicks décide de réaffecter tous ses effectifs. Chris et Street se promettent de sortir ensemble s’ils ne sont plus dans la même équipe.

Ces deux épisodes inédits seront suivis de 4 rediffusions des saisons précédentes dès 22h50.



