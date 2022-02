« Génération Hit Machine » du 8 février 2022 : liste des artistes et invités de l’émission de W9 ce soir !

5 ( 4 )

« Génération Hit Machine » du 8 février 2022. Le retour de Charly & Lulu c’est pour ce soir sur W9 ! Ce duo mythique vous propose de célébrer 15 ans de souvenirs sur scène ! Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming puis en replay sur 6PLAY. « Génération Hit Machine » une soirée évènement à ne rater sous aucun prétexte !







« Génération Hit Machine » le 8 février 2022 sur W9

Entre 1994 à 2009, le « Hit Machine » a été le rendez-vous musical incontournable des stars françaises et internationales à la télévision. Toutes se sont bousculées pour chanter sur son célèbre plateau, présenté par un duo d’animateurs complètement fou : Charly et Lulu. …

À l’aube des 30 ans de l’émission, W9 vous invite à revivre les années « Hit Machine » avec une grande soirée événement au Dôme de Paris

Toute la soirée, Charly et Lulu accueilleront les stars qui ont fait de cette émission un programme culte !



Invités et artistes

Pas de Hit Machine évidemment sans le tube de LARUSSO « Tu m’oublieras » ! Retrouvez les tout aussi emblématiques des années Hit Machine : les L5 (« Toutes les femmes de ta vie »), YANNICK (« Ces soirées-là »), HERMES HOUSE BAND (« I will survive »), TRAGÉDIE (« Hey oh ! »), ANGGUN (« La neige au sahara ») Willy DENZEY (« Le mur du son »), ISHTAR & ALABINA (« Alabina »)… Sans oublier Pascal OBISPO, peutêtre le chanteur qui a frôlé le plus souvent la scène du Hit Machine, y enchainant les tubes années après années ! Et GAROU, qui a vu le titre « Belle » exploser en France après son premier passage dans l’émission, comme c’était souvent le cas dans les années Hit Machine.

La soirée sera également l’occasion de revivre en live le phénomène des boys bands, avec WORLDS APART (« Baby come back »), GÉNÉRATION BOYS BAND formé de Frank DELAY de 2BE3 (« Partir un jour »), Chris KELLER de G-SQUAD (« Aucune fille au monde ») et Allan THÉO (« Emmène-moi ») !.

Et qui sait, peut-être que les TOP BOYS et leur mythique « le feu ça brûle » feront une apparition !.

Les L5 enfin réunies : extrait vidéo

Les L5 enfin réunies 15 ans après pour célébrer les 30 ans du Hit Machine !

🎶Toutes les femmes de ta vie en moi réunies🎶

Les L5 enfin réunies 15 ans après pour célébrer les 30 ans du #HitMachine !

📺 Génération #HitMachine, mardi 8 février à 21.05 pic.twitter.com/q7urC7dpDl — W9 (@W9) February 2, 2022

Pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21H05 sur W9 et replay sur 6PLAY pour une soirée exceptionnelle !

