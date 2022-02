« Planète animale : les jeux de l’amour » : ce soir sur France 2, « Les maîtresses du jeu » (mardi 8 février 2022)

5 ( 4 )

« Planète animale : les jeux de l’amour » est un documentaire en deux parties réalisé par Joe Loncraine, Simon Nash et Jeff Wilson, raconté par Alexandra Lamy. À découvrir sans faute dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV. Ce soir la première partie est « Les maîtresses du jeu ».







Un même défi rassemble tous les animaux : trouver l’amour et donner la vie ! Raconté par Alexandra Lamy, « Planète animale, les jeux de l’amour » révèle les stratégies fascinantes qu’ils déploient pour chercher le partenaire idéal.

Combats, numéros de charme ou ruses, femelles et mâles rivalisent d’ingéniosité pour trouver l’amour et donner la vie.

Des forêts profondes aux déserts les plus arides, des terres arctiques aux prairies de nos campagnes, partons à la découverte d’espèces rares et de comportements extraordinaires, parfois filmés pour la première fois, dans un monde aussi cruel que spectaculaire.



« Planète animale : les jeux de l’amour » : ce soir « Les maîtresses du jeu »

Au jeu de l’amour et du hasard, les règles paraissent simples pour les femelles. Elles doivent choisir le meilleur père pour assurer la survie de leurs petits. Et à ce jeu-là, tout est permis…

Certaines mettent les mâles à l’épreuve, pour qu’ils se montrent à la hauteur. Ainsi les baleines à bosse dans les eaux chaudes de l’archipel d’Hawaii soumettent leurs prétendants à des courses-poursuites spectaculaires. Aucune faiblesse n’est tolérée, et seul le plus rapide et le plus endurant aura une chance de se reproduire.

D’autres femelles, au contraire, sont mises au défi, et elles déploient des talents insoupçonnés pour conquérir leur partenaire. Sur l’île de la Dominique, une jeune colibri est à la recherche d’un mâle capable de lui offrir le nectar indispensable à sa survie. Mais avant d’en profiter, elle doit le convaincre qu’elle est prête à s’accoupler. Des oiseaux très rares des hauts plateaux de Patagonie, les grèbes mitrés, se livrent à des parades amoureuses uniques. Avant de sceller leur union, les couples s’engagent dans des ballets étonnants. Mais les femelles doivent d’abord prouver leurs talents de danseuses et vont même jusqu’à offrir aux mâles des cadeaux sous forme de plantes.

Pourtant la séduction peut aussi parfois être fatale. C’est alors un jeu à la vie et à la mort. Ainsi, en Alaska, les saumons rouges remontent les fleuves pour pondre à l’endroit de leur naissance. Mais pour les femelles, c’est un voyage sans retour. Elles bravent les grizzlis et les phoques, et se battent pour donner naissance à la prochaine génération, jusqu’à leur dernier souffle.

Par leur détermination, leur ingéniosité et leur instinct sans faille, ces femelles restent les maîtresses du jeu de l’amour.

Tout au long de leur vie, elles surmontent d’innombrables défis pour trouver le mâle idéal et assurer l’avenir de leur progéniture. De leur succès dépend le destin de leur espèce tout entière.

