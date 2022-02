« The Voice » du 26 février 2022 : ce soir les auditions à l’aveugle continuent !

5 ( 5 )

« The Voice » du 26 février 2022. Ce soir suite de la nouvelle saison de « The Voice ». Troisième soirée d’auditions à l’aveugle dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1 avec Nikos Aliagas et nos 4 coachs : Amel Bent, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine.







« The Voice » du 26 février 2022

Et ce soir vous allez découvrir quelques unes des plus belles voix de la saison ! Rien que ça !

Rappelons que lors de cette 1ère étape, les coachs ont toujours la possibilité de bloquer un autre coach et ainsi l’empêcher de recruter un talent. Et cette saison, le bouton « block » peut être utilisé à 2 reprises par coach. Et tout le monde n’a pas encore utilisé cette possibilité !

La bande-annonce

La bande-annonce de cette nouvelle soirée d’auditions…



Vers un nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière, nouveau succès d’audience avec 4.80 millions de fans soit 23.5 % du public présent devant son poste de télévision. TF1 était leader sur l’ensemble de la soirée et a réalisé d’incroyables performances sur cibles avec 36% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, 45% sur les 4-14 ans ou bien encore 39% sur les 15-34 ans.

#Audiences Très large leader, le succès d'audience continue pour #TheVoice2022 4,8M Tvsp Et en moyenne :

36% PDA FRDA-50A

39% PDA 15-24A

39% PDA 15-34A

32% PDA 25-49A

45% PDA 4-14A

⏯️Replay sur @MYTF1 pic.twitter.com/fWtoZSXlF0 — TF1 Pro (@TF1Pro) February 20, 2022

