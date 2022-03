Audiences TV prime 22 mars 2022 : « Koh-Lanta » leader en hausse, beau succès pour « La fête de la chanson française »

5 ( 4 )

Audiences TV prime 22 mars 2022. Hier soir c’est le jeu de TF1 « Koh-Lanta : Le totem maudit » qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée en réunissant 4. 20 millions de téléspectateurs soir 19.1% du public présent devant son poste de télévision.







Grosses performances sur cibles avec 39% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, 49% sur les 15-34 ans ou bien encore 46% sur les 15-24 ans.

#Audiences#Leader en ↗️ & puissant sur cibles pour #KohLanta, le totem maudit avec @DenisBrogniart 📌4,2M tvsp (+300K) Et en moyenne sur l'ensemble de la soirée :

✅39% PdA FRDA-50↗️

✅46% PdA 15-24

✅49% PdA 15-34↗️

✅46% PdA 4-14

✅39% PdA 25/49↗️ ➡️RDV mar 5/04 &⏯️@MYTF1 pic.twitter.com/zW2ACBvjEy — TF1 Pro (@TF1Pro) March 23, 2022



Audiences TV prime 22 mars 2022 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 et sa série « Face à face ». Pour sa deuxième semaine 3.75 millions de téléspctateurs et 17.9% de part de marché

France 2 complète le podium avec « La fête de la chanson française ». Laury Thilleman, André Manoukian et leurs invités ont régalé 2.15 millions de personnes soit 11.3% des téléspectateurs.

Sur M6 les adieux de Mark Harmon au « NCIS » n’ont émus que 2.23 million d’inconditionnels soit 9.8% de l’ensemble du public.

Arte complète le top 5 avec le documentaire « Poutine : L’équation guerrière » vu par 918.000 téléspectateurs (pda 4%).

