Audiences TV prime 28 février 2022 : France 2 leader avec « Deux femmes » devant M6 avec « À fond »

Audiences TV prime 28 février 2022. Hier soir victoire de France 2 avec l’unitaire « Deux femmes » porté par Odile Vuillemin. Il a suscité l’intérêt de 3.04 millions de téléspectateurs soit 14.8% du public présent devant son poste de télévision.







Audiences TV prime 28 février 2022 : autres chaînes

On retrouve ensuite M6 et la rediffusion du film « À fond » avec José Garcia, André Dussollier et Caroline Vigneaux. Et il a de nouveau fait rire, et dieu sait qu’on en a bien besoin en ce moment, 2.90 millions de Français, soit 14.4% des téléspectateurs. Notez 21.3% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

TF1 se contente de la 3ème place avec la suite de la saison 2 de « Je te promets ». Mais seuls 2.71 millions de fidèles ont répondu à l’appel pour 14.1% de pda. Notez une place de leader sur cibles avec 23.9% de part d’audience auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



#Audiences @TF1 #JeTePromets leader sur cibles hier avec en moyenne sur les 2 épisodes:

✅24% pda FRDA-50a

✅26% pda 15-24a Et sur le 1er épisode:

📌2,9M de tvsp RDV lundi prochain pour le final de la saison 2 @TF1 et en replay @MYTF1 pic.twitter.com/iwDVCCn21C — TF1 Pro (@TF1Pro) March 1, 2022

France 3 suit avec son magazine « Secrets d’Histoire’ consacré hier soir au Grand Condé. Verdict : 1.89 million de férus d’histoire et 9.4% de part de marché.

Arte complète le top 5 avec la rediffusion du film « Les aventuriers » avec Lino Ventura et Alain Delon. Il a été vu ou revu par 1.12 million de cinéphiles soit 5.3% des téléspectateurs.

TMC est également au dessus du million avec le film « Batman Begins ». Les fans de l’homme chauve-souris ont été 1.01 million à répondre à l’appel soit 6% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant leur petit écran.

