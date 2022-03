« Balthazar » du 10 mars 2022 : ce soir les deux premiers épisodes de la saison 4

5 ( 6 )

« Balthazar » du 10 mars 2022. Balthazar est de retour ce soir sur TF1 pour une 4ème saison inédite à bien des égards. Elle sera notamment rythmée par le nouveau binôme : Tomer Sisley et Constance Labbé ! Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1, et ce durant 7 jours…







Épisode de 21h10 « En plein vol » : Balthazar enchaîne frénétiquement les fêtes depuis son tragique mariage. Mais alors qu’il rentre en avion à Paris, plusieurs passagers convulsent. Ils ont été empoisonnés et le tueur est dans l’avion. Entre une fausse infirmière, des tueurs de sang-froid, un avion qui menace de s’écraser et sa rencontre explosive avec une flic, Balthazar va devoir faire preuve d’imagination pour gérer la situation…

Épisode de 22h05 « Puzzle » : Un pied humain est retrouvé en banlieue parisienne. C’est la première collaboration de Camille et Balthazar et elle n’est pas de tout repos. Car une deuxième victime est signalée. Mais lui, on lui a pris la tête. Qui s’attaque à ces victimes que rien ne relie ? Que compte faire le tueur de ses trophées ? Ce que Balthazar et Camille découvrent va sceller dans le sang leur nouvelle collaboration…

Bande-annonce

Première bande-annonce de cette nouvelle saison…

Balthazar est de retour pour une saison inédite, jeudi à 21H10 sur #TF1 pic.twitter.com/NL8pbo9uXG — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) March 4, 2022

