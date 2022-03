« Envoyé spécial » du 10 mars 2022 : sommaire et reportages de la spéciale Ukraine, en direct ce soir sur France 2

4.3 ( 6 )

« Envoyé Spécial » du jeudi 10 mars 2022. Votre magazine « Envoyé Spécial » vous attend ce soir sur France 2 ou en replay sur France.TV. Et comme chaque semaine il nous sera présenté par Elise Lucet à partir de 21h10. Et nous vous proposons d’en découvrir comme toujours le sommaire.







Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du jeudi 10 mars 2022: sommaire et reportages de ce soir

Avec l’invasion de l’Ukraine, depuis 2 semaines la guerre est de retour en Europe. Un numéro d’Envoyé Spécial exceptionnel au plus près des combats. Des familles déchirées, des habitants confrontés à l’horreur et des Français qui se mobilisent pour aider. Nous suivrons le parcours de Tetiana, partie retrouver les membres de sa famille éparpillée dans toute l’Ukraine. Comment s’organise la résistance des habitants ? Qui sont ces nationalistes ukrainiens que Poutine accuse d’être des néonazis ? Et comment des Français choisissent-ils d’aider, et même d’accueillir sous leur toit, des Ukrainiens en exil ?

✔️ Ma famille sous les bombes

Un reportage de Tetiana Bigoun et Xavier Muntz pour PLTV



La dernière fois qu’elle était en Ukraine, c’était cet été, pour les vacances. Dès les premières heures de la guerre, Tetiana Bigoun est partie en train dans le pays de son enfance pour retrouver les siens au milieu des combats. Ses parents médecins, qui soignent les blessés, sa grand-mère qui a connu la 2e guerre mondiale et son frère encerclé dans Kiev assiégée. Elle nous livre son carnet de route.

✔️ Français : la route de la solidarité

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer et Gionna Messina

Stéphane Ravacley, boulanger à Besançon, est en route pour la frontière ukrainienne avec 10 camions remplis de vivres et d’équipements pour aider les réfugiés. Cet artisan au grand cœur s’était déjà fait connaitre par sa grève de la faim pour obtenir la régularisation de son apprenti guinéen sans papiers, il s’engage aujourd’hui pour ceux qui fuient la guerre.

✔️ Chambre sur guerre

Un reportage de Christophe Kenck et Olivier Sibille

Retranché à 300m du palais présidentiel dans la capitale ukrainienne, un grand reporter de la rédaction de France Télévisions nous raconte son quotidien dans la ville assiégée.

✔️ Lviv, fuir ou résister ?

Un reportage d’Elise Menand, Nicolas Auer, Violaine Vermot-Gaud et Harold Horocks

Dans cette grande ville de l’Ouest de l’Ukraine, pour l’instant épargnée par les combats, il y a ceux qui fuient avant l’arrivée des chars russes et la résistance qui s’organise. Parmi les citoyens qui s’arment, qui sont ces nationalistes ukrainiens que Poutine accuse d’être des néonazis ?

✔️ Mayenne, l’accueil d’un village

Un reportage de Philippe Lagnier pour Capa presse

Il y a une semaine, les premiers réfugiés ukrainiens sont arrivés à Fougerolles-du-Plessis. Pourquoi ce village de Mayenne est-il devenu un refuge ? Comment s’organise l’accueil chez les habitants de ces femmes et de ces enfants, dont les maris sont restés pour combattre.

✔️ Quinze jours de guerre en Europe

Un reportage de Clément Le Goff et Alexis Tranchant

Jeudi 24 février à l’aube, Vladimir Poutine annonçait une « opération spéciale » et lançait l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes. Récit de ces deux semaines, qui ont vu le retour de la guerre en Europe.

