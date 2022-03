5 ( 3 )

« Et si on se rencontrait » revient ce lundi 21 mars 2022 sur M6. Demain c’est le grand retour de l’émission de M6 « Et si on se rencontrait ». Elle est diffusée en seconde partie de soirée juste après « Mariés au premier regard ». En ce lundi 21 mars rendez-vous à partir de 23h15.







« Et si on se rencontrait » : le concept

Pour ceux qui ne connaîtraient pas, rappel du concept :

Peut-on craquer sur quelqu’un que l’on n’a jamais rencontré physiquement ? Peut-on tomber amoureux d’une personne à distance, alors qu’on ne l’a jamais vue en vrai ?

Comme des millions de Français, ils se sont rencontrés en ligne, sur les réseaux sociaux, un forum de discussion ou une application de rencontres, et ont décidé de franchir le pas, en passant du fantasme à la réalité. Ils se sont donné rendez-vous dans le château d’Ermenonville, aux portes de Paris, un lieu propice au romantisme pour une première rencontre.



Mais que va-t-il se passer lorsqu’ils se verront pour la première fois ? Vont-ils se plaire ou être déçus ? Le passage du virtuel au réel va à nouveau réserver bien des surprises !

« Et si on se rencontrait » : vidéo du 21 mars 2022

Nous vous proposons de découvrir quelques images avec la bande-annonce

"Ma vie peut changer totalement" 😮

Ils vivent une relation amoureuse virtuelle et vont se rencontrer en vrai pour la première fois.#EtSiOnSeRencontrait, lundi à 23.15 pic.twitter.com/epLmorK6cl — M6 (@M6) March 19, 2022

Retrouvez aussi « Et si on se rencontrait » en replay sur 6PLAY.

