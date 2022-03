5 ( 7 )

« Plus belle la vie » remplacée par un jeu sur France 3 ? Voilà une info qui n’a fait fini de faire réagir sur les réseaux sociaux. Alors que l’avenir de la série est toujours compromis (voir ICI), on apprends aujourd’hui que son sort sera scellé dans les tous prochains jours.







« Plus belle la vie » remplacée par un jeu sur France 3 mais de retour sur une chaîne du groupe TF1 ?

Selon un information du Parisien, tout va se jouer dans les prochains jours. C’est en effet fin mars que France Télévisions rendra sa décision. Alors stop ou encore ?

Et il se murmure que la chaîne pourrait faire le choix de remplacer PBLV par un jeu. Le risque de voir l’audience s’effondrer sur cette case horaire si concurrentielle va, on l’imagine en tout cas, peser lourd dans la balance.

Et il se dit aussi que « Plus belle la vie », au où France Télévisions prendrait la décision de l’arrêter, pourrait ne pas totalement disparaître et renaître de ses cendres sur une chaîne du groupe TF1. Affaire à suivre…



Alors info, intox ? L’avenir de PBLV sera bientôt scellé.

« Plus belle la vie » : résumés en avance PBLV

Découvrez les tous derniers résumés en avance de PBLV jusqu’au 15 avril 2022 en cliquant ICI.

« Plus belle la vie » c’est, pour le moment en tout cas, tous les soirs à 20h20 sur France 3 et en replay sur France.TV

