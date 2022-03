EXCLU Plus belle la vie : Théo en prison pour le meurtre de Coralie, Gabriel mis à pied (infos PBLV)

4.2 ( 18 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 1er avril 2022 Alors que les choses vont mal tourner pour Théo dans les prochaines semaines, il est temps pour les fans de « Plus belle la vie » de découvrir ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Théo va se retrouver en prison pour le meurtre de Coralie !

Delphine retrouve Théo à côté du corps sans vie de Coralie. Elle le questionne mais il ne comprend pas ce qui s’est passé. Pour protéger son fils, Delphine va aider Théo à faire disparaitre le corps. Ils mettent le cadavre dans le coffre de la voiture de Théo direction un terrain vague. Pendant ce temps, Blanche se plaint de ne toujours pas avoir de nouvelle de Coralie qui était censée revenir à Marseille. Elle demande à Franck de l’accompagner chez lui pour voir si Coralie n’est pas arrivée. Evidement personne ne se trouve dans la maison…



Théo sombre dans la dépression et ne s’alimente plus. Delphine dit la vérité à Franck, qui ne comprend pas ce qu’il leur a pris de faire disparaitre le corps au lieu de le signaler à la police. Maintenant il faut trouver une solution pour limiter les dégâts. Delphine et Franck tentent de faire ressurgir les souvenirs de Théo. Mais ce dernier est dans une extrême confusion, des souvenirs vagues lui reviennent comme l’arrivée de Coralie à la maison, mais après plus rien, la chronologie des souvenirs n’a plus aucun sens. Delphine assure à Franck que Théo n’a pas pu tuer Coralie…

La police est devant la voiture, quand ils ouvrent le coffre ils découvrent le corps de Coralie. De leur côté, Delphine et Franck ont ramené Théo à la raison et l’ont convaincu d’aller parler à la police. Mais il se fait arrêter avant par Eric et Boher qui embarque Delphine et Franck également au poste pour complicité.

Théo est en interrogatoire avec Boher qui le pousse à bout. Il craque complètement et se rue sur Boher. Kevin est obligé d’intervenir : Théo part en préventive. Delphine est anéantie, son fils ne survivra pas à la prison. Eric apprend à Blanche la mort de Coralie. Blanche est assommée et dévastée, elle n’arrive même plus à réagir…

De son côté, Gabriel est mis à pied après son erreur médicale. A l’hôpital, personne ne lui apporte de soutien. Le fils de Mme D’Anjoy attend Riva en bas de chez lui, et lui balance en pleine face que sa mère avait confiance en lui et qu’il a détruit sa vie. Riva est dans une détresse ultime, et ne croit plus en lui-même. Tout le monde est inquiet.

