« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 8 avril 2022

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 8 avril 2022 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie » ? Pour les fans de PBLV les plus curieux il est temps d’en savoir plus. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8 avril 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans trois semaines, on peut vous dire que Franck est en plein cauchemar alors que la police enquête sur la mort de Coralie.

De son côté, Gabriel poursuit sa déprime et tout le monde essaie de lui remonter le moral. A l’hôtel, Luna se découvre une nouvelle ennemie tandis que Bastien a une décision difficile à prendre…



Lundi 4 avril 2022, épisode 4511 : Tandis que Franck vit un cauchemar éveillé, une invitée mystère débarque au Zéphir, alors que chacun s’affaire pour distraire Riva.

Mardi 5 avril 2022, épisode 4512 : Tandis que la police suit la piste des Liberati, Luna se découvre une ennemie, alors que Riva noie ses soucis.

Mercredi 6 avril 2022, épisode 4513 : Tandis que Franck ne supporte plus la situation, Riva va trop loin, alors que Laetitia joue l’entremetteuse.

Jeudi 7 avril 2022, épisode 4514> : Tandis que Franck prend tous les risques, Dimitri relève le défi, alors que Gérard est prêt à tout pour sa belle.

Vendredi 8 avril 2022, épisode 4515 Tandis que pour Franck l’espoir renait, Bastien doit prendre une décision difficile, alors que Gérard gazouille au frais de la princesse.

