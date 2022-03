Ici tout commence du 31 mars : Célia sous le choc (résumé + vidéo épisode 368)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 31 mars, résumé et vidéo de l’épisode 368 – Célia est encore sous le choc ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, la jeune femme a reçu de nouvelles menaces la veille au soir et elle se confie à Théo… Qui peut bien être derrière tout ça ?







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 368



Célia est encore sous le choc. Elle a reçu un nouveau message du stalker qui devient de plus en plus intrusif. Elle confie ses inquiétudes à Théo et a besoin de soutien pour traverser cette épreuve !

Célia disparaît en pleine création du menu de Pâques. Les décisions de Vikash irritent Deva malgré elle… Et une lourde tâche attend Mehdi et Hortense pour Pâques.

Ici tout commence – extrait vidéo du 31 mars

