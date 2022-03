Audiences TV prime 30 mars 2022 : « Mise à nu » leader devant « Top Chef »

5 ( 5 )

Audiences TV prime 30 mars 2022. Hier soir c’est le téléfilm proposé par France 2 « Mise à nu » porté par Julie de Bona qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée. Il affiche 3.44 millions de curieux pour 16.3% de part d’audience moyenne.







Audiences TV prime 30 mars 2022 : autres chaînes

Sur M6, l’émission culinaire « Top chef » a régalé ou pas 2.54 millions de gourmands soit 14.2% du public présent devant son poste télévision. Comme toujours place de leader sur cibles avec 26.5% de part de marché auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats (FRDA-50) sur les moins de 50 ans.

TF1 complète le podium avec le final de la saison 17 de « Grey’s Anatomy » et le lancement de la saison 18. Jusqu’à 22h50, les deux épisodes ont fédéré en moyenne 2,40 millions de fidèles. La part de marché est de 11,5% sur l’ensemble du public et de 27,1% sur la principale cible commerciale féminine, sur laquelle la chaîne est leader. A titre de comparaison, la série menée par Ellen Pompeo avait pu compter sur 2,32 millions de sériphiles en moyenne la semaine dernière (11,3% des 4+ et 27,9% des FRDA-50).

France 3 suit avec son magazine « Des racines et des ailes ». Hier soir les « Trésors des Hauts-de-France » ont suscité la curiosité de 2.25 millions de Français soit 11% des téléspectateurs.

TMC complète le top 5 avec une énième rediffusion du film « Edge of Tomorrow » vu ou revu par 996.000 amateurs du genre (5.2% de pda).

