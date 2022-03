Ici tout commence spoiler : Deva décide de quitter Vikash (VIDEO)

5 ( 3 )

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Nouveau rebondissement pour Deva dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, Deva va finalement pouvoir rester en France et poursuivre ses études de cuisine !







Et dans quelques jours, Deva prend la décision de quitter Vikash. Elle va rompre ses fiançailles et l’annoncer à sa famille.

Deva a beaucoup réfléchi et pense avoir pris la bonne décision. Elle va rompre ses fiançailles avec Vikash. Mais elle appréhende la réaction de sa famille. Elle craint que ses proches la rejettent et ne veuillent plus la voir.



Ici tout commence spoiler Deva rompt avec Vikash

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

