Jean-Pierre Pernaut est mort

C’est une figure du PAF qui est partie aujourd’hui. En effet, on vient d’apprendre la mort de Jean-Pierre Pernaut, à l’âge de 71 ans. Il avait présenté le journal de 13h de TF1 pendant plus de 30 ans, cédant sa place à Marie-Sophie Lacarrau en décembre 2020.







Selon le Parisien, Jean-Pierre Pernaut a succombé au cancer des poumons ce mercredi.







Après avoir vaincu un cancer de la prostate en 2018, Jean-Pierre Pernaut avait annoncé en novembre 2021 qu’il était à nouveau touché par la maladie, cette fois aux poumons.

« J’ai appris cette maladie au mois de mai dernier. J’ai subi une première opération début juillet. Un traitement qui continue depuis quelques semaines. […] Et si j’en parle, d’abord parce qu’il ne faut pas avoir peur du cancer. J’en ai déjà eu un de la prostate, vous le savez. J’en ai parlé pour améliorer la prévention. Même chose pour le poumon. J’ai cru que cela ne pouvait arriver qu’aux autres. Pendant des années et des années on m’a dit d’arrêter de fumer. J’y ai pas cru, ben j’aurai dû arrêter. Voilà, je vous tiendrai au courant, tout va bien pour l’instant » avait déclaré le présentateur de TF1 sur Twitter.



Il était président du jury de la dernière cérémonie d’élection de Miss France en décembre dernier.

Jean-Pierre Pernaut laisse derrière lui sa femme, Nathalie Marquay-Pernaut, et leurs enfants.

