Plus belle la vie en avance : Manon révèle qui est le père de Raphaël (vidéo PBLV épisode n°4492)

Manon va révéler aux Nebout l’identité du père de Raphaël la semaine prochaine dans votre série quotidienne Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de mardi prochain, alors que Patrick annonce à Manon et Babeth qu’il n’a pas tué Kendi, Manon doit leur dire qu’il s’agit du père de son bébé.







Patrick est obligé d’avouer à Manon qu’il n’a pas tué Kenji. Babeth est soulagée. Patrick demande à Manon de lui en dire plus sur le père de son enfant : Kenji.

Manon raconte à Patrick que Rayan avait enfermé Kenji dans une cave et qu’il était dans un sale état. Comme Manon n’en pouvait plus de toute cette violence, elle a libéré et accueilli Kenji chez elle. Elle s’est occupée de lui et la soigné. Un jour ils se sont embrassés et ont craqué… Raphaël est le fruit de leur histoire.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4492 du 8 mars 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 25 mars 2022

