« Koh-Lanta, Le Totem Maudit » : qui a été éliminé lors de l’épisode 5 ? (résumé + replay 22 mars)

4.4 ( 7 )

Koh-Lanta, Le Totem Maudit, épisode 5 du mardi 22 mars 2022 – C’est parti pour l’épisode 5 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit », après l’élimination de Benjamin chez les jaunes lors du dernier conseil.







Publicité





Le jeu de confort est déjà annoncé, il s’agit d’un grand classique de Koh-Lanta : les radeaux. Les deux tribus se mettent à la fabrication de leurs embarcations.

Denis informe les aventuriers qu’il y aura encore la malediction du totem maudit en cas de défaite : l’équipe qui va perdre sera désavantagée pour l’immunité ! Et la récompense du jour, c’est le kit de pêche, et des poissons. La première manche est remportée par les rouges, la seconde par les jaunes. Place à la finale, les jaunes dominent et remportent la victoire !







Publicité





Les jaunes récupèrent les poissons et le kit de pêche tandis que les rouges repartent avec le totem maudit.



Publicité





De retour sur le camps, les jaunes se régalent. Et Stéphanie compte aller pêcher !

Chez les rouges, Jean-Philippe a les deux pieds gonflés. Il appelle le médecin, qui décide de l’emmener pour la nuit. Et au réveil, le feu s’est éteint ! Ils le rallument.

Le lendemain, place à l’immunité. Jean-Philippe ne participe pas, il est toujours à l’infirmerie. Suite à leur malediction, les rouges ont une pénalité de 20sec. Mais c’est encore une victoire des rouges ! Les jaunes doivent à nouveau affronter le conseil.

Stéphanie se sent en danger, elle recherche un collier. Et elle n’est pas la seule… Beaucoup font mines de chercher du manioc. Stéphanie tente une stratégie, elle propose aux autres de casser le trio des ex-bleus qui sont très soudés. Elle veut faire sortir Alexandra.

C’est l’heure du conseil. Ca tourne en clash entre Stéphanie et Colin… Place ensuite aux votes. C’est Stéphanie qui est éliminée !

Si vous avez manqué l’épisode 5 ce mardi 22 mars 2022, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous exceptionnellement dans deux semaines, le mardi 5 avril, pour suivre l’épisode 6 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note