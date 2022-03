« Mask Singer saison 3 » : qui se cache derrière le Bernard l’Hermite ? (indices + vidéo)

4.6 ( 12 )

« Mask Singer saison 3 » – Plus que quelques jours à patienter pour découvrir le lancement de la saison 3 de « Mask Singer ». Début des enquêtes à partir de ce vendredi 1er avril à 21h05 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Camille Combal, Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams.







Publicité











Publicité





Et bien sûr, on imagine que vous vous demandez déjà qui se cachent derrière les costumes de cette nouvelle saison.

« Mask Singer saison 3 » : qui se cache derrière le Bernard l’Hermite ?

Intéressons-nous dès maintenant au Bernard l’Hermite. Une vidéo mise en ligne par TF1 nous donne de premiers indices. Ainsi, il apparait en conférence de presse sur un tapis rouge. Un red carpet qui fait penser aux avant-premières de films !

On peut aussi voir une voiture de sport bleu avec une flamme, et un personnage de la vidéo dirige son doigt vers une montre en or.



Publicité





Indice n°1 : « Avec mon gabarit, je passe rarement inaperçu. Alors cette fois j’avais envie de me faire remarquer pour autre chose. »

Indice n°2 : « Appelez-moi comme vous voulez, tant que ce n’est pas par mon vrai nom ! »

#MaskSinger : Le Bernard l'Hermite dévoile les premiers indices sur son identité. Observez bien, prenez des notes, menez l'enquête🔎 Vous avez déjà des idées ? RDV vendredi 1er avril à 21:10 ! pic.twitter.com/vC2VqZ9s1o — TF1 (@TF1) March 15, 2022

Ces indices vous aident t-ils ? S’agit-il d’un acteur ?

D’autres indices à venir…

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 3 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous le 1er avril à 21h05 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note