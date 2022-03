Un si grand soleil : la série déprogrammée jusqu’au 12 avril

4 ( 4 )

Pas d’épisode inédit de votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil »ce lundi soir et la déprogrammation va durer deux semaines ! En effet, après les multiples déprogrammations pour cause d’émissions politiques, la chaîne stoppe la diffusion de son feuilleton quotidien cette semaine et celle à venir.







France 2 diffusera à la place de « Un si grand soleil » des spots sur la campagne officielle pour l’élection présidentielle.







Votre série quotidienne ne sera ainsi pas diffusée du lundi 28 mars au lundi 11 avril inclus.

Reprise prévue après le premier tour de l’élection présidentielle, soit le mardi 12 avril à 20h40.



Notez que les épisodes du 12, du 13 et du 14 avril sont déjà à voir en avant-première sur france.tv en cliquant ici.

