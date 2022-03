Plus belle la vie en avance : Babeth et Manon quittent Marseille (vidéo PBLV épisode n°4498)

5 ( 1 )

Grand moment d’émotion en vue pour Patrick, Babeth et Manon la semaine prochaine dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de mercredi prochain, c’est l’heure de se dire au revoir puisque Manon et Babeth quittent Marseille !







Pour que personne ne remarque que les bébés ont changé de têtes, Babeth, Manon, Raphael et Rémi, partent quelques temps en Dordogne.

Patrick dit au revoir aux bébés avant que Manon ne le remercie pour tout ce qu’il a fait pour elle. Babeth et Patrick se disent au revoir, la séparation s’annonce difficile…



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4498 du 16 mars 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

