« Skyscraper » sur TF1 ou « Deux moi » sur France 2 : deux films inédits ce soir à la télé (dimanche 27 mars 2022)

« Skyscraper » sur TF1 ou « Deux moi » sur France 2 ? Deux ambiances, deux genres mais deux films inédits ce soir à la télé. En ce dimanche 27 mars 2022, rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou France 2 ou selon votre choix.







Pour vous aider à faire votre choix, voici une petite présentation de vos deux films

« Skyscraper » sur TF1 ou « Deux moi » sur France 2 ?

« Skyscraper » sur TF1

L’histoire : Responsable de la sécurité des gratte-ciel, Will Sawyer n’a pas le choix : s’il veut sauver sa femme et ses enfants, prisonniers d’un gratte-ciel en feu à Hong Kong, il doit à tout prix s’infiltrer à l’intérieur. Accusé à tort d’être responsable de ce catastrophique incendie situé au 96e étage de ce vertigineux immeuble, Will entame également une course contre la montre pour retrouver les vrais coupables et laver son honneur.

Casting : Dwayne Johnson (Will Sawyer), Neve Campbell (Sarah Sawyer), Chin Han (Zhao Long Ji), Roland Møller (Kores Botha)



Bande-annonce

« Deux moi » sur France 2

L’histoire : A Paris, Rémy et Mélanie sont voisins d’immeuble mais se croisent sans se voir. Le jeune homme a des problèmes d’insomnie. Mélanie, au contraire, fait des nuits très longues. Rémy décide de consulter un psychanalyste après avoir fait une crise d’angoisse dans le métro. Mélanie fait de même de son côté car elle a du mal à se remettre d’une histoire d’amour qui a duré trois ans et au cours de laquelle elle s’est un peu oubliée. Elle ne parle plus à sa mère et son père est aux abonnés absents. Rémy annonce à sa famille incrédule qu’il est en train de faire une dépression.

Casting : Ana Girardot, François Civil, Camille Cottin et François Berléand.

Bande-annonce

Alors, avez-vous fait votre choix ?

