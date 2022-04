Capitaine Marleau du 22 avril 2022 : histoire et interprètes de l’épisode ce soir « Ne plus mourir jamais »

5 ( 6 )

Capitaine Marleau du 22 avril 2022 : ce soir l’épisode « Ne plus mourir jamais ». Après son nouveau carton d’audience de la semaine dernière (voir ICI), la plus déjantée des capitaines de la gendarmerie vous donne rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première, replay et streaming sur France.TV durant 7 jours pour l’épisode « Ne plus mourir jamais » (rediffusion).







Publicité











Publicité





Capitaine Marleau du 22 avril 2022 : l’histoire de l’épisode « Ne plus mourir jamais »

Le cadavre d’Elise, une jeune femme, est retrouvé dans la Charente. La capitaine Marleau resserre son étau sur l’imprévisible Isabelle Laumont, sortie, il y a quelques mois, de quinze ans de coma. Or, à son réveil, cette dernière a découvert que l’homme avec qui elle vivait avant son accident a épousé… Elise. Isabelle l’avait engagée pour être la baby-sitter de ses deux enfants, Tom et Aurore. Marleau comprend qu’Isabelle semble être la coupable idéale et qu’elle dérange.

Interprètes

Corinne Masiero (Capitaine Marleau)

Thibault de Montalembert (Richard Tamani)

Yannick Renier (Vincent Duparc)

Quentin Dolmaire (Tom Tamani)

Raph (Aurore Tamani)

Lily Taieb (Laurianne Petitbois)

Sarah Pasquier (Elise Janson Tamani)

Didier Flamand (Professeur Lalou)

Clara Pirali (Severine Brali)

Christine Murillo (Valérie Wilkins)

Extrait vidéo

Mieux qu’une bande-annonce, un extrait vidéo de l’épisode…



Publicité





« Capitaine Marleau » mène l’enquête à sa manière ce soir sur France 2 dès 21h10 mais aussi en avant-première et replay sur le site et/ou l’application France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note