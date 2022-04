Ici tout commence du 22 avril : Eliott lance un ultimatum à Greg (résumé + vidéo épisode 384)

5 ( 3 )

Ici tout commence du 22 avril, résumé et vidéo de l’épisode 384 – Rien ne va plus entre Greg et Eliott ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Greg n’adresse plus la parole à Eliott et l’ambiance devient pesante en cuisine… Eliott lui pose un ultimatum !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Axel sous le charme de Salomé ? (VIDEO)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 384



Publicité





Greg n’adresse plus un mot à Eliott à cause de la vidéo d’Hortense. Célia se met en quatre pour les rabibocher, en vain… Eliott propose quelque chose à Greg. Il a 20 minutes pour le rejoindre à la balançoire, sinon, cela signifiera que c’est fini entre eux.

En cuisine, Claire est sur le point de découvrir le secret d’Hortense. Jasmine ignore qu’elle est portée par des sentiments à sens unique… A la maison ou à l’infirmerie, Constance est surprenante.

Ici tout commence – extrait vidéo du 22 avril

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note