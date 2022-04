Demain nous appartient spoiler : Chloé tire sur Anthony ! (VIDEO)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance vidéo – Chloé va se rebeller contre ses ravisseurs dans quelques jours dans « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’elle a été enlevée par Ophélie et Anthony, Chloé va réussir à les piéger !







Elle fait mine de tomber et réussit à subtiliser leur arme. Chloé les menace mais Ophélie ne la prend pas au sérieux. Elle tente de désarmer Chloé mais celle-ci tire, une balle atteint Anthony…







Chloé est toujours prise en otage par Ophélie et Anthony. Ils marchent dans la forêt pour fuir la police et se réfugier en lieu sûr. Chloé tente le tout pour le tout et vole leur arme pour les menacer. Les deux femmes se battent et un coup de feu part…

Demain nous appartient Chloé tire sur ses ravisseurs

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici.

