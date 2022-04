Ici tout commence spoiler : Hortense dérape totalement, Greg sous le choc (VIDEO)

5 ( 1 )

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Hortense va totalement déraper dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, dans quelques jours, Greg va recevoir une vidéo d’Hortense qui va semer la zizanie dans son couple avec Eliott…







Dans la vidéo, on peut voir Hortense dénigrer Eliott et son comportement vis à vis de Greg… Selon elle, il se force avec Greg et il devrait le quitter ! Eliott ne comprend et Greg est sous le choc.

En plein service de midi, Greg reçoit une vidéo d’un numéro inconnu qui va semer la pagaille dans son couple avec Eliott. Des révélations qui vont chambouler la suite de leur relation. Leur couple va-t-il tenir face à ce nouveau problème ?



Ici tout commence spoiler Hortense sème le trouble entre Eliott et Greg

