Ici tout commence du 19 avril : Tom va se venger d’Hortense (résumé + vidéo épisode 381)

Ici tout commence du 19 avril, résumé et vidéo de l’épisode 381 – Tom est déterminé à se venger ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, alors que c’est Pâques à l’institut, Tom s’apprête à diffuser les vidéos d’Hortense et on peut que ça va faire mal !…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 381



La brigade de Pâques s’active pour installer la chocolaterie éphémère de l’Institut. Pendant ce temps, Kelly s’inquiète pour les vidéos d’Hortense et demande à Tom ce qu’il compte en faire. Ce dernier prévoit d’en faire bon usage…

Plus tard, la diffusion de vidéos très privées sème le désordre à l’institut. Et c’est la grande chasse aux œufs de l’institut !

Ici tout commence – extrait vidéo du 19 avril

