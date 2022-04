Ici tout commence du 1er avril : Célia confronte Charlène (résumé + vidéo épisode 369)

5 ( 6 )

Ici tout commence du 1er avril, résumé et vidéo de l’épisode 369 – Après les révélations d’Eliott la veille, Célia confronte Charlène ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, la jeune femme est convaincue que c’est Charlène qui la harcèle et l’accuse directement. Charlène nie et Théo ne prend pas la défense de Célia…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 369



Célia accuse Charlène d’avoir mis des somnifères dans son gaspacho pour qu’elle rate le menu de Pâques et pour prendre sa place. Elle est persuadée que c’est à cause d’elle qu’ils ont raté leur présentation devant Teyssier et Guinot.

Les choses prennent une mauvaise tournure pour Célia. En cuisine, Claire et Lionel recadrent Axel. Vikash fait une proposition surprenante à Deva.

Ici tout commence – extrait vidéo du 1er avril

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

