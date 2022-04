« Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald » : ce soir sur TF1 (dimanche 17 avril 2022)

4.3 ( 6 )

« Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald » : c’est ce soir, dimanche 17 avril 2022, dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur MYTF1 via sa fonction direct. Un film de David Yates qui vous est proposé alors que le 3ème volet est actuellement en salles.







« Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald » : l’histoire

Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l’origine d’attaque d’humains normaux par des sorciers et seul celui qu’il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant: son ancien élève Norbert Dragonneau.

Casting

Dans les rôles principaux : Eddie Redmayne (Newt Scamander), Katherine Waterston (Tina Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Johnny Depp (Grindelwald)

Bande-annonce

Et on termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce



Bonus vidéo

Vous êtes fans de cet univers ? Le 3ème volet est sorti mercredi dernier sur grand écran. Son titre «Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore ».

Dans cette dernière aventure du Monde des Sorciers née dans l’esprit de J.K. Rowling, le professeur Albus Dumbledore (Jude Law) sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans l’ombre ?

Et nous vous proposons d’en découvrir maintenant la bande-annonce.

