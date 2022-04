« Mask Singer » : Nicolas Canteloup sous le costume du Croco ? Récap de tous les indices !

5 ( 2 )

« Mask Singer » : Mika est-il sous le costume du Croco ? Nicolas Canteloup est-il derrière le costume du Croco ce soir dans le prime de « Mask Singer » ? Faisons le point sur les indices du Croco alors que depuis des semaines, beaucoup pensent qu’il s’agit de Mika.







Alessandra Sublet n’en démord pas, pour l’enquêtrice de choc, il s’agit de Nicolas Canteloup. Mais les autres ne sont pas de son avis ! Et vous, qu’en pensez-vous ? On fait le point !







« Mask Singer » : tous les indices sur le Croco

Avec le Croco, les enquêteurs pataugent en plein marécage ! S’ils adorent ses prestations de showman et son élégance naturelle, ils n’en restent pas moins complètement perdus. Mika ? Camille Lacourt ? Nicolas Canteloup ?

Il faut dire que la voix du Croco est particulièrement ressemblante à celle du chanteur Mika. Mais un imitateur comme Nicolas Canteloup collerait aussi très bien, d’autant que l’indice Nikos donné il y a déjà trois semaines colle aussi bien avec Mika que Canteloup !



Regardons du côté de l’ensemble des indices. Le Croco a déjà déclaré lors des précédentes émissions :

– « Qui est là pour apporter de la joie ? Du claquant ? Du brillant ? Il n’y en a pas deux comme le Croco ! Inimitable ! C’est peut être parce qu’il est unique que le Croco se fait remarquer. »

– « Dans le monde du sport, j’ai fait grincer quelques dents. On peut le dire, je ne me suis pas fait que des amis »

– « Faut pas exagérer, mes coups ne sont pas violents même si parfois mes coups sont portés en likes ou via un écran »

– « Ca fait un bout de temps que je m’entraine, que le pratique. Et mon gros coup c’est en 2011 que je l’ai porté »

– « Vous m’avez beaucoup vu à la télé mais je ne suis pas animateur »

– « Mais ce n’est pas la première fois que je me produis sur scène, vous savez »

– « Chers enquêteurs, je vous ai déjà tous croisés »

– « Attention si votre télé clignote, c’est à cause de la sublime prestance du croco. Quand le croco apparait à la télé, c’est toujours le fiesta, boom, boom, boom »

– « Et quand je me mêle aux grands de ce monde, je sais me faire discret, je sais la mettre en veilleuse »

– « Rien ne me prédestinait à fricoter avec la politique, j’étais même plutôt contre ! Mais je vois maintenant le chemin parcouru depuis mes premières fêtes, boom boom boom »

Du côté des objets indices, on a pu voir : le V de la victoire, une télécommande, Nikos Aliagas, le chiffre 2, un casque radio, des bandanas, un bateau, la pêche, ou encore une rose donnée à Kev Adams

Noms proposés : Mika, Nicolas Canteloup, Julien Courbet

La dernière prestation du Croco sur « FAN » de Pascal Obispo

Et de votre côté ? Avez-vous une idée ? Pensez-vous que Mika se cache vraiment derrière le masque et/ou costume du Croco ? Réponse, peut-être, ce vendredi 29 avril 2022 dès 21h10 sur TF1, en replay sur MYTF1 et bien sûr les réseaux sociaux via le hashtag #MaskSinger

