« Mask Singer » : Valérie Bègue est-elle sous le costume de la Banane ? Récap des indices !

« Mask Singer » : avez-vous reconnu qui se cache sous la Banane ? Le cinquième prime de la saison 3 de « Mask Singer » sera diffusé ce vendredi soir sur TF1. Jarry, Kev Adams, Alessandra Sublet et Angun continuent de mener l’enquête et ils sont un peu perdus concernant la banane !







Mais vous, l’avez-vous reconnue ?







« Mask Singer » : tous les indices sur la Banane

A la rédaction de Stars Actu, on est toujours convaincus qu’il s’agit de l’ancienne Miss France, Valérie Bègue. Et il faut bien avouer que la voix lui ressemble bien !

Sans oublier les indices sur les podiums et le fait d’avoir représenté les couleurs de France. Quant à l’indice sur Nikos, à l’époque du scandale autour de Valérie Vègue et ses photos, l’animateur de TF1 lui avait publiquement apporté son soutien.



Du côté de l’année de sortie de « Don’t stop the music », ça colle aussi. La chanson est bien sortie en 2007, l’année où Valérie Vègue a été élue Miss France. Quant à la référence au remplacement et au côté mal jugée, on vous rappelle que Valérie Vègue a été destituée de son titre de Miss France après la polémique sur des photos dénudées.

Regardons du côté de l’ensemble des indices. La Banane a déjà déclaré lors des précédentes émissions :

– « Même si je voulais vous aider à découvrir mon identité, je ne saurai même pas comment faire ! J’ai beau éplucher ma vie, j’ai fait tellement de choses différentes »

– « Parfois je me dis ‘qu’est-ce que ça aurait été si je n’avais pas été remplacée ?’, je vous laisse imaginer. Mais quand je prends la voix que j’ai empruntée, on s’attend forcément à être vue, épluchée, jugée, et même mal jugée »

– « Comme mon nom a déjà été cité pas mal de fois, je me dis que ça fera plaisir aux enquêteurs de me voir »

– « Le trophée, il est pour moi, et je ne vous le dirais pas deux fois »

– « J’ai déjà remporté plusieurs prix »

– « podium »

– « Il va falloir votre dose de vitamines pour suivre le rythme ! Et encore je me freine, je sais faire bien plus. J’ai eu plein d’extra life. Et j’ai la pêche ! Si la banane est riche en fer, j’aime bien aussi les autres métaux comme ceux de mes médailles. Certains ont essayé de me mettre dans des cases, mais ça n’a pas duré longtemps ! Pour rattraper la banane, vous pouvez toujours courir ! »

– « La première fois que j’ai chanté devant un public, j’étais pétrifiée ! Mais j’ai trouvé la force de persévérer avec du rock, j’ai tout fait. À croire que c’était ma destinée. Ceci dit j’ai un joli grain de voix. Petite, loin des projecteurs parisiens, je n’aurais jamais imaginé cette vie de dingue ! Se retrouver sur la scène d’une des plus prestigieuses cérémonies de prix, ça ne s’oublie pas ! »

Du côté des objets indices, on a pu voir : une liasse d’argent, une baguette, une montre, des lunettes bleu blanc rouge avec la phrase « Ces couleurs m’ont porté autant que j’ai aimé les porter ! », des dominos, Nikos

Noms proposés par les enquêteurs : Sandrine Quétier, Valérie Bègue, Jennifer Ayache

La dernière prestation de la banane sur « Je vole » de Michel Sardou

Et de votre côté ? Avez-vous une idée ? Pensez-vous que Valérie Bègue soit derrière le masque et/ou costume de la Banane ? Réponse, peut-être, ce vendredi 29 avril 2022 dès 21h10 sur TF1, en replay sur MYTF1 et bien sûr les réseaux sociaux via le hashtag #MaskSinger

